سجل أسعار الصرف من بولا بوتسوانا إلى بالفرنكات الرواندية

يبلغ سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بالفرنكات الرواندية حاليًا 104.327 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -3.102% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة بولا بوتسوانا مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.225% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف بولا بوتسوانا إلى بالفرنكات الرواندية بين أعلى مستوى 107.814 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 103.485 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -3.411%.