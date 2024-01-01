История обменного курса ботсванская пула–руандийские франки

Обменный курс ботсванская пула/руандийские франки сейчас составляет 97,347, отражая изменение в размере -0.196% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.034% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/руандийские франки колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 97,709, и минимумом, равным 97,036, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.489% уменьшение стоимости.