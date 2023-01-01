دولار بهامي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BSD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
١٣٦٬٧٢٥ isk

1.00000 BSD = 136.72500 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 6:30 UTC
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BSD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864151.064288.48821.436241.660220.957718.2148
1GBP1.1572111.23155102.4031.66211.921291.1082621.0792
1USD0.939650.811985183.151.34961.560060.899917.116
1INR0.01130090.00976530.012026510.01623090.0187620.01082260.205845

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار البهامي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / Icelandic Króna
1 BSD136.72500 ISK
5 BSD683.62500 ISK
10 BSD1367.25000 ISK
20 BSD2734.50000 ISK
50 BSD6836.25000 ISK
100 BSD13672.50000 ISK
250 BSD34181.25000 ISK
500 BSD68362.50000 ISK
1000 BSD136725.00000 ISK
2000 BSD273450.00000 ISK
5000 BSD683625.00000 ISK
10000 BSD1367250.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار البهامي
1 ISK0.00731 BSD
5 ISK0.03657 BSD
10 ISK0.07314 BSD
20 ISK0.14628 BSD
50 ISK0.36570 BSD
100 ISK0.73140 BSD
250 ISK1.82849 BSD
500 ISK3.65697 BSD
1000 ISK7.31395 BSD
2000 ISK14.62790 BSD
5000 ISK36.56975 BSD
10000 ISK73.13950 BSD