Багамские доллары в исландские кроны
Сконвертируйте BSD в ISK по реальному обменному курсу
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|1 BSD в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|139,4300
|141,2200
|Низкий
|136,8950
|136,8950
|В среднем
|138,2670
|138,8003
|Изменить
|-1.22%
|-2.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BSD к ISK
За последние 30 дней максимальный курс BSD к ISK составил 139,4300, а минимальный — 136,8950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 138,2670. Изменение курса BSD к ISK в процентном соотношении составило -1.22.
За последние 90 дней максимальный курс BSD к ISK составил 141,2200, а минимальный — 136,8950. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 138,8003. Изменение курса BSD к ISK в процентном соотношении составило -2.73.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из багамских долларов в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BSD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BSD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Багамский доллар / Исландская крона
|1 BSD
|137,37000 ISK
|5 BSD
|686,85000 ISK
|10 BSD
|1 373,70000 ISK
|20 BSD
|2 747,40000 ISK
|50 BSD
|6 868,50000 ISK
|100 BSD
|13 737,00000 ISK
|250 BSD
|34 342,50000 ISK
|500 BSD
|68 685,00000 ISK
|1000 BSD
|137 370,00000 ISK
|2000 BSD
|274 740,00000 ISK
|5000 BSD
|686 850,00000 ISK
|10000 BSD
|1 373 700,00000 ISK