История обменного курса багамский доллар–исландские кроны

Обменный курс багамский доллар/исландские кроны сейчас составляет 137,370, отражая изменение в размере 0.509% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/исландские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 137,410, и минимумом, равным 136,425, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.