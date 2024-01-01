История обменного курса багамский доллар–индийские рупии

Обменный курс багамский доллар/индийские рупии сейчас составляет 83,694, отражая изменение в размере 0.117% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.223% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/индийские рупии колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 83,694, и минимумом, равным 83,503, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.049% увеличение стоимости.