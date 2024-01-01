История обменного курса багамский доллар–новозеландские доллары

Обменный курс багамский доллар/новозеландские доллары сейчас составляет 1,653, отражая изменение в размере 0.538% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость багамский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.777% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс багамский доллар/новозеландские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,656, и минимумом, равным 1,634, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой 0.331% увеличение стоимости.