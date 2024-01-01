100 исландских крон в багамские доллары

Сконвертируйте ISK в BSD по реальному обменному курсу

100 isk
0,73 bsd

kr1,000 ISK = B$0,007271 BSD

Среднерыночный курс в 20:46
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в BSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00730,0073
Низкий0,00720,0071
В среднем0,00720,0072
Изменить1.13%2.68%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к BSD

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BSD составил 0,0073, а минимальный — 0,0072. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0072. Изменение курса ISK к BSD в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BSD составил 0,0073, а минимальный — 0,0071. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0072. Изменение курса ISK к BSD в процентном соотношении составило 2.68.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,276
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81219,889
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23813,585
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,308

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в багамские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Багамский доллар
1 ISK0,00727 BSD
5 ISK0,03636 BSD
10 ISK0,07271 BSD
20 ISK0,14543 BSD
50 ISK0,36357 BSD
100 ISK0,72714 BSD
250 ISK1,81785 BSD
500 ISK3,63570 BSD
1000 ISK7,27141 BSD
2000 ISK14,54282 BSD
5000 ISK36,35705 BSD
10000 ISK72,71410 BSD
Обменные курсы Багамский доллар / Исландская крона
1 BSD137,52500 ISK
5 BSD687,62500 ISK
10 BSD1 375,25000 ISK
20 BSD2 750,50000 ISK
50 BSD6 876,25000 ISK
100 BSD13 752,50000 ISK
250 BSD34 381,25000 ISK
500 BSD68 762,50000 ISK
1000 BSD137 525,00000 ISK
2000 BSD275 050,00000 ISK
5000 BSD687 625,00000 ISK
10000 BSD1 375 250,00000 ISK