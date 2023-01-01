دولار برمودي إلى يوان صيني

تحويل BMD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٧٬٢٩٩٫٩٥ cny

1.00000 BMD = 7.29995 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 5:27 UTC
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BMD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0635588.37831.434781.659330.9570518.2157
1GBP1.1586111.23225102.3971.662371.922541.1088521.1051
1USD0.940250.811524183.09751.349051.560180.899917.1273
1INR0.0113150.009765920.012034110.01623450.01877530.01082940.206111

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار برمودا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Chinese Yuan RMB
1 BMD7.29995 CNY
5 BMD36.49975 CNY
10 BMD72.99950 CNY
20 BMD145.99900 CNY
50 BMD364.99750 CNY
100 BMD729.99500 CNY
250 BMD1824.98750 CNY
500 BMD3649.97500 CNY
1000 BMD7299.95000 CNY
2000 BMD14599.90000 CNY
5000 BMD36499.75000 CNY
10000 BMD72999.50000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bermudan Dollar
1 CNY0.13699 BMD
5 CNY0.68493 BMD
10 CNY1.36987 BMD
20 CNY2.73974 BMD
50 CNY6.84935 BMD
100 CNY13.69870 BMD
250 CNY34.24675 BMD
500 CNY68.49350 BMD
1000 CNY136.98700 BMD
2000 CNY273.97400 BMD
5000 CNY684.93500 BMD
10000 CNY1369.87000 BMD