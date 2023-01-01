دولار برمودي إلى دولار أسترالي

تحويل BMD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٬٥٦٠٫١٨ aud

1.00000 BMD = 1.56018 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:25 UTC
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BMD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.38411.434741.659410.9569518.2161
1GBP1.1586111.23225102.3991.662241.922541.1087421.1045
1USD0.94020.811524183.0991.348951.560180.8997517.1268
1INR0.01131430.009765740.012033810.0162330.0187750.01082740.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / دولار أسترالي
1 BMD1.56018 AUD
5 BMD7.80090 AUD
10 BMD15.60180 AUD
20 BMD31.20360 AUD
50 BMD78.00900 AUD
100 BMD156.01800 AUD
250 BMD390.04500 AUD
500 BMD780.09000 AUD
1000 BMD1560.18000 AUD
2000 BMD3120.36000 AUD
5000 BMD7800.90000 AUD
10000 BMD15601.80000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bermudan Dollar
1 AUD0.64095 BMD
5 AUD3.20475 BMD
10 AUD6.40950 BMD
20 AUD12.81900 BMD
50 AUD32.04750 BMD
100 AUD64.09500 BMD
250 AUD160.23750 BMD
500 AUD320.47500 BMD
1000 AUD640.95000 BMD
2000 AUD1281.90000 BMD
5000 AUD3204.75000 BMD
10000 AUD6409.50000 BMD