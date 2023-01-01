تاكا بنغلاديشي إلى روبل روسي

تحويل BDT إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٨٧٩٫٧٧ rub

1.00000 BDT = 0.87977 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BDT إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الروبل الروسي
1 BDT0.87977 RUB
5 BDT4.39886 RUB
10 BDT8.79772 RUB
20 BDT17.59544 RUB
50 BDT43.98860 RUB
100 BDT87.97720 RUB
250 BDT219.94300 RUB
500 BDT439.88600 RUB
1000 BDT879.77200 RUB
2000 BDT1759.54400 RUB
5000 BDT4398.86000 RUB
10000 BDT8797.72000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Bangladeshi Taka
1 RUB1.13666 BDT
5 RUB5.68330 BDT
10 RUB11.36660 BDT
20 RUB22.73320 BDT
50 RUB56.83300 BDT
100 RUB113.66600 BDT
250 RUB284.16500 BDT
500 RUB568.33000 BDT
1000 RUB1136.66000 BDT
2000 RUB2273.32000 BDT
5000 RUB5683.30000 BDT
10000 RUB11366.60000 BDT