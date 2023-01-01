درام أرميني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل AMD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٩٤٫٦٥ uah

1.00000 AMD = 0.09465 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 2:50 UTC
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AMD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0623588.38331.433911.657720.9567518.2069
1GBP1.1586111.2308102.3981.661271.920571.108521.0938
1USD0.94130.81248183.1961.349751.560430.900617.1383
1INR0.01131440.009765850.012019810.01622370.0187560.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / هريفنيا الأوكرانية
1 AMD0.09465 UAH
5 AMD0.47326 UAH
10 AMD0.94651 UAH
20 AMD1.89303 UAH
50 AMD4.73256 UAH
100 AMD9.46513 UAH
250 AMD23.66282 UAH
500 AMD47.32565 UAH
1000 AMD94.65130 UAH
2000 AMD189.30260 UAH
5000 AMD473.25650 UAH
10000 AMD946.51300 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / درام أرمينية
1 UAH10.56510 AMD
5 UAH52.82550 AMD
10 UAH105.65100 AMD
20 UAH211.30200 AMD
50 UAH528.25500 AMD
100 UAH1056.51000 AMD
250 UAH2641.27500 AMD
500 UAH5282.55000 AMD
1000 UAH10565.10000 AMD
2000 UAH21130.20000 AMD
5000 UAH52825.50000 AMD
10000 UAH105651.00000 AMD