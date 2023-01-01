درام أرميني إلى دينار تونسي

تحويل AMD إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
8.107 tnd

1.00000 AMD = 0.00811 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 2:50 UTC
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AMD إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0623588.38331.433911.657720.9567518.2069
1GBP1.1586111.2308102.3981.661271.920571.108521.0938
1USD0.94130.81248183.1961.349751.560430.900617.1383
1INR0.01131440.009765850.012019810.01622370.0187560.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Tunisian Dinar
1 AMD0.00811 TND
5 AMD0.04054 TND
10 AMD0.08107 TND
20 AMD0.16215 TND
50 AMD0.40537 TND
100 AMD0.81074 TND
250 AMD2.02685 TND
500 AMD4.05370 TND
1000 AMD8.10740 TND
2000 AMD16.21480 TND
5000 AMD40.53700 TND
10000 AMD81.07400 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / درام أرمينية
1 TND123.34400 AMD
5 TND616.72000 AMD
10 TND1233.44000 AMD
20 TND2466.88000 AMD
50 TND6167.20000 AMD
100 TND12334.40000 AMD
250 TND30836.00000 AMD
500 TND61672.00000 AMD
1000 TND123344.00000 AMD
2000 TND246688.00000 AMD
5000 TND616720.00000 AMD
10000 TND1233440.00000 AMD