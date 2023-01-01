درام أرميني إلى نيراس نيجيري

تحويل AMD إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١٬٩٩٦٫٦٣ ngn

1.00000 AMD = 1.99663 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:48 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AMD إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 NGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.0622588.3751.433981.657820.9567518.2052
1GBP1.1586111.2308102.3981.661521.920871.108521.0938
1USD0.94140.81248183.1961.349951.560670.900717.1383
1INR0.01131540.009765850.012019810.01622610.0187590.01082620.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / النيرة النيجيرية
1 AMD1.99663 NGN
5 AMD9.98315 NGN
10 AMD19.96630 NGN
20 AMD39.93260 NGN
50 AMD99.83150 NGN
100 AMD199.66300 NGN
250 AMD499.15750 NGN
500 AMD998.31500 NGN
1000 AMD1996.63000 NGN
2000 AMD3993.26000 NGN
5000 AMD9983.15000 NGN
10000 AMD19966.30000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / درام أرمينية
1 NGN0.50084 AMD
5 NGN2.50422 AMD
10 NGN5.00845 AMD
20 NGN10.01690 AMD
50 NGN25.04225 AMD
100 NGN50.08450 AMD
250 NGN125.21125 AMD
500 NGN250.42250 AMD
1000 NGN500.84500 AMD
2000 NGN1001.69000 AMD
5000 NGN2504.22500 AMD
10000 NGN5008.45000 AMD