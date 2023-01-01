درام أرميني إلى كرونة آيسلندية

تحويل AMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
354.65 isk

1.00000 AMD = 0.35465 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:43 UTC
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AMD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.061988.34691.433571.657790.956618.1998
1GBP1.1587511.23045102.371.661111.920931.1084621.0886
1USD0.94170.812711183.1971.351.561160.9008517.1389
1INR0.0113190.009768510.012019710.01622650.01876460.01082790.206004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Icelandic Króna
1 AMD0.35465 ISK
5 AMD1.77327 ISK
10 AMD3.54654 ISK
20 AMD7.09308 ISK
50 AMD17.73270 ISK
100 AMD35.46540 ISK
250 AMD88.66350 ISK
500 AMD177.32700 ISK
1000 AMD354.65400 ISK
2000 AMD709.30800 ISK
5000 AMD1773.27000 ISK
10000 AMD3546.54000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / درام أرمينية
1 ISK2.81965 AMD
5 ISK14.09825 AMD
10 ISK28.19650 AMD
20 ISK56.39300 AMD
50 ISK140.98250 AMD
100 ISK281.96500 AMD
250 ISK704.91250 AMD
500 ISK1409.82500 AMD
1000 ISK2819.65000 AMD
2000 ISK5639.30000 AMD
5000 ISK14098.25000 AMD
10000 ISK28196.50000 AMD