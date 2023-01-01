درام أرميني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل AMD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
215.07 btn

1.00000 AMD = 0.21507 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:39 UTC
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AMD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86291.062188.3631.433521.658110.9565518.2022
1GBP1.1588811.23085102.4021.661281.921551.1085321.0942
1USD0.941550.812447183.19651.34971.561160.9006517.1379
1INR0.0113170.009765390.012019710.0162230.01876470.01082560.205993

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / نغولتروم بوتاني
1 AMD0.21507 BTN
5 AMD1.07534 BTN
10 AMD2.15069 BTN
20 AMD4.30138 BTN
50 AMD10.75345 BTN
100 AMD21.50690 BTN
250 AMD53.76725 BTN
500 AMD107.53450 BTN
1000 AMD215.06900 BTN
2000 AMD430.13800 BTN
5000 AMD1075.34500 BTN
10000 AMD2150.69000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / درام أرمينية
1 BTN4.64966 AMD
5 BTN23.24830 AMD
10 BTN46.49660 AMD
20 BTN92.99320 AMD
50 BTN232.48300 AMD
100 BTN464.96600 AMD
250 BTN1162.41500 AMD
500 BTN2324.83000 AMD
1000 BTN4649.66000 AMD
2000 BTN9299.32000 AMD
5000 BTN23248.30000 AMD
10000 BTN46496.60000 AMD