200.000 Vietnam dongundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile VND → ISK çevirin

1,000₫ VND = 0,005373kr ISK

02:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 VND → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00550,0056
Düşük0,00540,0054
Ortalama0,00540,0055
Değişim-1.59%-1.86%
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1 VND → ISK istatistikleri

VND → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0054 oldu. VND → ISK kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.

VND → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0055 oldu. VND → ISK kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.393,261,40234,653154,145
1 AUD0,65110,6140,871906,6640,91322,55100,31
1 EUR1,0591,62711,4181.475,531,48536,699163,255
1 SGD0,7471,1480,70511.040,561,04725,88115,124

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / İzlanda Kronu
1000 VND5,37281 ISK
2000 VND10,74562 ISK
5000 VND26,86405 ISK
10000 VND53,72810 ISK
20000 VND107,45620 ISK
50000 VND268,64050 ISK
100000 VND537,28100 ISK
200000 VND1.074,56200 ISK
500000 VND2.686,40500 ISK
1000000 VND5.372,81000 ISK
2000000 VND10.745,62000 ISK
5000000 VND26.864,05000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Vietnam Dongu
1 ISK186,12200 VND
5 ISK930,61000 VND
10 ISK1.861,22000 VND
20 ISK3.722,44000 VND
50 ISK9.306,10000 VND
100 ISK18.612,20000 VND
250 ISK46.530,50000 VND
500 ISK93.061,00000 VND
1000 ISK186.122,00000 VND
2000 ISK372.244,00000 VND
5000 ISK930.610,00000 VND
10000 ISK1.861.220,00000 VND