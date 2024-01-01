2.000.000 Vietnam dongundan İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile VND → ISK çevirin
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VND → ISK çevrim grafiği
1 VND = 0,00537 ISK
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|1 VND → ISK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0055
|0,0056
|Düşük
|0,0054
|0,0054
|Ortalama
|0,0054
|0,0055
|Değişim
|-1.59%
|-1.86%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → ISK istatistikleri
VND → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0054 oldu. VND → ISK kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.
VND → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0056, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0055 oldu. VND → ISK kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.
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Vietnam dongundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / İzlanda Kronu
|1000 VND
|5,37281 ISK
|2000 VND
|10,74562 ISK
|5000 VND
|26,86405 ISK
|10000 VND
|53,72810 ISK
|20000 VND
|107,45620 ISK
|50000 VND
|268,64050 ISK
|100000 VND
|537,28100 ISK
|200000 VND
|1.074,56200 ISK
|500000 VND
|2.686,40500 ISK
|1000000 VND
|5.372,81000 ISK
|2000000 VND
|10.745,62000 ISK
|5000000 VND
|26.864,05000 ISK
|Çevrim kurları İzlanda Kronu / Vietnam Dongu
|1 ISK
|186,12200 VND
|5 ISK
|930,61000 VND
|10 ISK
|1.861,22000 VND
|20 ISK
|3.722,44000 VND
|50 ISK
|9.306,10000 VND
|100 ISK
|18.612,20000 VND
|250 ISK
|46.530,50000 VND
|500 ISK
|93.061,00000 VND
|1000 ISK
|186.122,00000 VND
|2000 ISK
|372.244,00000 VND
|5000 ISK
|930.610,00000 VND
|10000 ISK
|1.861.220,00000 VND