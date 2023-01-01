1 Vietnam dongundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile VND → ISK çevirin

1 vnd
0,01 isk

1.00000 VND = 0.00567 ISK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 ISK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / İzlanda Kronu
1 VND0.00567 ISK
5 VND0.02835 ISK
10 VND0.05669 ISK
20 VND0.11338 ISK
50 VND0.28346 ISK
100 VND0.56692 ISK
250 VND1.41730 ISK
500 VND2.83460 ISK
1000 VND5.66920 ISK
2000 VND11.33840 ISK
5000 VND28.34600 ISK
10000 VND56.69200 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Vietnam Dongu
1 ISK176.39200 VND
5 ISK881.96000 VND
10 ISK1763.92000 VND
20 ISK3527.84000 VND
50 ISK8819.60000 VND
100 ISK17639.20000 VND
250 ISK44098.00000 VND
500 ISK88196.00000 VND
1000 ISK176392.00000 VND
2000 ISK352784.00000 VND
5000 ISK881960.00000 VND
10000 ISK1763920.00000 VND