10 Vietnam dongundan Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile VND → HRK çevirin

10 vnd
0,00 hrk

1.00000 VND = 0.00029 HRK

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

VND → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 HRK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Hırvat Kunası
1 VND0.00029 HRK
5 VND0.00145 HRK
10 VND0.00290 HRK
20 VND0.00579 HRK
50 VND0.01449 HRK
100 VND0.02897 HRK
250 VND0.07244 HRK
500 VND0.14487 HRK
1000 VND0.28974 HRK
2000 VND0.57948 HRK
5000 VND1.44870 HRK
10000 VND2.89741 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Vietnam Dongu
1 HRK3451.36000 VND
5 HRK17256.80000 VND
10 HRK34513.60000 VND
20 HRK69027.20000 VND
50 HRK172568.00000 VND
100 HRK345136.00000 VND
250 HRK862840.00000 VND
500 HRK1725680.00000 VND
1000 HRK3451360.00000 VND
2000 HRK6902720.00000 VND
5000 HRK17256800.00000 VND
10000 HRK34513600.00000 VND