bin Vietnam dongundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile VND → DZD çevirin

1.000 vnd
5,65 dzd

1.00000 VND = 0.00565 DZD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → DZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 DZD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Vietnam dongundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cezayir Dinarı
1 VND0.00565 DZD
5 VND0.02826 DZD
10 VND0.05652 DZD
20 VND0.11303 DZD
50 VND0.28258 DZD
100 VND0.56516 DZD
250 VND1.41291 DZD
500 VND2.82582 DZD
1000 VND5.65164 DZD
2000 VND11.30328 DZD
5000 VND28.25820 DZD
10000 VND56.51640 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Vietnam Dongu
1 DZD176.94000 VND
5 DZD884.70000 VND
10 DZD1769.40000 VND
20 DZD3538.80000 VND
50 DZD8847.00000 VND
100 DZD17694.00000 VND
250 DZD44235.00000 VND
500 DZD88470.00000 VND
1000 DZD176940.00000 VND
2000 DZD353880.00000 VND
5000 DZD884700.00000 VND
10000 DZD1769400.00000 VND