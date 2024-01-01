5.000.000 Vietnam dongundan Cezayir dinarına
Reel döviz kuru ile VND → DZD çevirin
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VND → DZD çevrim grafiği
1 VND = 0,00525 DZD
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|1 VND → DZD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0053
|0,0054
|Düşük
|0,0052
|0,0052
|Ortalama
|0,0053
|0,0053
|Değişim
|-0.85%
|-2.24%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → DZD istatistikleri
VND → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → DZD kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.
VND → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → DZD kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cezayir Dinarı
|1000 VND
|5,24855 DZD
|2000 VND
|10,49710 DZD
|5000 VND
|26,24275 DZD
|10000 VND
|52,48550 DZD
|20000 VND
|104,97100 DZD
|50000 VND
|262,42750 DZD
|100000 VND
|524,85500 DZD
|200000 VND
|1.049,71000 DZD
|500000 VND
|2.624,27500 DZD
|1000000 VND
|5.248,55000 DZD
|2000000 VND
|10.497,10000 DZD
|5000000 VND
|26.242,75000 DZD
|Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Vietnam Dongu
|1 DZD
|190,52900 VND
|5 DZD
|952,64500 VND
|10 DZD
|1.905,29000 VND
|20 DZD
|3.810,58000 VND
|50 DZD
|9.526,45000 VND
|100 DZD
|19.052,90000 VND
|250 DZD
|47.632,25000 VND
|500 DZD
|95.264,50000 VND
|1000 DZD
|190.529,00000 VND
|2000 DZD
|381.058,00000 VND
|5000 DZD
|952.645,00000 VND
|10000 DZD
|1.905.290,00000 VND