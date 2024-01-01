100 bin Vietnam dongundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile VND → DZD çevirin

1,000₫ VND = 0,005249دج DZD

02:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 VND → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00530,0054
Düşük0,00520,0052
Ortalama0,00530,0053
Değişim-0.85%-2.24%
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1 VND → DZD istatistikleri

VND → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0053, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → DZD kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

VND → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0052 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0053 oldu. VND → DZD kurundaki değişiklik -2.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3381.392,771,40234,64154,045
1 AUD0,65110,6150,872907,1110,91322,561100,33
1 EUR1,061,62711,4181.475,711,48536,703163,22
1 SGD0,7471,1470,70511.040,661,04725,883115,101

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cezayir Dinarı
1000 VND5,24855 DZD
2000 VND10,49710 DZD
5000 VND26,24275 DZD
10000 VND52,48550 DZD
20000 VND104,97100 DZD
50000 VND262,42750 DZD
100000 VND524,85500 DZD
200000 VND1.049,71000 DZD
500000 VND2.624,27500 DZD
1000000 VND5.248,55000 DZD
2000000 VND10.497,10000 DZD
5000000 VND26.242,75000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Vietnam Dongu
1 DZD190,52900 VND
5 DZD952,64500 VND
10 DZD1.905,29000 VND
20 DZD3.810,58000 VND
50 DZD9.526,45000 VND
100 DZD19.052,90000 VND
250 DZD47.632,25000 VND
500 DZD95.264,50000 VND
1000 DZD190.529,00000 VND
2000 DZD381.058,00000 VND
5000 DZD952.645,00000 VND
10000 DZD1.905.290,00000 VND