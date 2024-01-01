Vietnam dongundan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile VND → DZD çevirin

1.000 vnd
5,50 dzd

1.00000 VND = 0.00550 DZD

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855441.0765589.35881.451351.653560.9481518.3641
1 GBP1.1689911.25845104.4571.696581.932951.1083821.467
1 USD0.928950.794628183.00481.348151.535980.880817.0583
1 INR0.01119080.009573280.012047510.01624180.01850470.01061140.20551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Cezayir Dinarı
1 VND0.00550 DZD
5 VND0.02750 DZD
10 VND0.05499 DZD
20 VND0.10999 DZD
50 VND0.27497 DZD
100 VND0.54994 DZD
250 VND1.37484 DZD
500 VND2.74968 DZD
1000 VND5.49936 DZD
2000 VND10.99872 DZD
5000 VND27.49680 DZD
10000 VND54.99360 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Vietnam Dongu
1 DZD181.84000 VND
5 DZD909.20000 VND
10 DZD1818.40000 VND
20 DZD3636.80000 VND
50 DZD9092.00000 VND
100 DZD18184.00000 VND
250 DZD45460.00000 VND
500 DZD90920.00000 VND
1000 DZD181840.00000 VND
2000 DZD363680.00000 VND
5000 DZD909200.00000 VND
10000 DZD1818400.00000 VND