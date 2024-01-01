Svaziland lilangenisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SZL → LKR çevirin

1.000 szl
16.503,20 lkr

1.00000 SZL = 16.50320 LKR

21:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.449741.077351.650981.450490.8549889.409220.4089
1 SGD0.68978110.7431351.138821.000520.58976761.672714.0777
1 USD0.928251.3456511.532451.346350.79361982.989918.9436
1 AUD0.6056990.8781040.6525510.8785610.51787654.155112.3616

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Sri Lanka Rupisi
1 SZL16.50320 LKR
5 SZL82.51600 LKR
10 SZL165.03200 LKR
20 SZL330.06400 LKR
50 SZL825.16000 LKR
100 SZL1650.32000 LKR
250 SZL4125.80000 LKR
500 SZL8251.60000 LKR
1000 SZL16503.20000 LKR
2000 SZL33006.40000 LKR
5000 SZL82516.00000 LKR
10000 SZL165032.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Svaziland Lilangenisi
1 LKR0.06059 SZL
5 LKR0.30297 SZL
10 LKR0.60594 SZL
20 LKR1.21189 SZL
50 LKR3.02971 SZL
100 LKR6.05943 SZL
250 LKR15.14857 SZL
500 LKR30.29715 SZL
1000 LKR60.59430 SZL
2000 LKR121.18860 SZL
5000 LKR302.97150 SZL
10000 LKR605.94300 SZL