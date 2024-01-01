2.000 Sri Lanka rupisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile LKR → SZL çevirin

2.000 lkr
120,71 szl

1,000Sr LKR = 0,06036L SZL

07:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06130,0627
Düşük0,05940,0588
Ortalama0,06010,0607
Değişim-1.64%-3.22%
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1 LKR → SZL istatistikleri

LKR → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0613, en düşük 0,0594 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0601 oldu. LKR → SZL kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

LKR → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0627, en düşük 0,0588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0607 oldu. LKR → SZL kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,731,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72310,56560,5751,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7691107,1291,9611,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Svaziland Lilangenisi
1 LKR0,06036 SZL
5 LKR0,30179 SZL
10 LKR0,60357 SZL
20 LKR1,20715 SZL
50 LKR3,01787 SZL
100 LKR6,03573 SZL
250 LKR15,08933 SZL
500 LKR30,17865 SZL
1000 LKR60,35730 SZL
2000 LKR120,71460 SZL
5000 LKR301,78650 SZL
10000 LKR603,57300 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Sri Lanka Rupisi
1 SZL16,56800 LKR
5 SZL82,84000 LKR
10 SZL165,68000 LKR
20 SZL331,36000 LKR
50 SZL828,40000 LKR
100 SZL1.656,80000 LKR
250 SZL4.142,00000 LKR
500 SZL8.284,00000 LKR
1000 SZL16.568,00000 LKR
2000 SZL33.136,00000 LKR
5000 SZL82.840,00000 LKR
10000 SZL165.680,00000 LKR