5 Sri Lanka rupisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile LKR → SZL çevirin

5 lkr
0,30 szl

1,000Sr LKR = 0,06033L SZL

07:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06130,0627
Düşük0,05940,0588
Ortalama0,06010,0607
Değişim-1.64%-3.22%
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1 LKR → SZL istatistikleri

LKR → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0613, en düşük 0,0594 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0601 oldu. LKR → SZL kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

LKR → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0627, en düşük 0,0588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0607 oldu. LKR → SZL kurundaki değişiklik -3.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78283,7341,5330,9261,3383,673
1 CAD0,72410,56660,5821,1090,670,9682,657
1 GBP1,2791,7681107,1211,9611,1841,7114,699
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

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LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Svaziland Lilangenisi
1 LKR0,06033 SZL
5 LKR0,30165 SZL
10 LKR0,60329 SZL
20 LKR1,20658 SZL
50 LKR3,01645 SZL
100 LKR6,03291 SZL
250 LKR15,08228 SZL
500 LKR30,16455 SZL
1000 LKR60,32910 SZL
2000 LKR120,65820 SZL
5000 LKR301,64550 SZL
10000 LKR603,29100 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Sri Lanka Rupisi
1 SZL16,57570 LKR
5 SZL82,87850 LKR
10 SZL165,75700 LKR
20 SZL331,51400 LKR
50 SZL828,78500 LKR
100 SZL1.657,57000 LKR
250 SZL4.143,92500 LKR
500 SZL8.287,85000 LKR
1000 SZL16.575,70000 LKR
2000 SZL33.151,40000 LKR
5000 SZL82.878,50000 LKR
10000 SZL165.757,00000 LKR