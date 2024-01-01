Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile SCR → LKR çevirin

1.000 scr
22.659,40 lkr

1.00000 SCR = 22.65940 LKR

20:10 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548351.07789.38731.450991.651710.9475718.3564
1 GBP1.1698211.25985104.5631.697331.932141.1084821.4729
1 USD0.92850.793745182.99661.347251.533620.8798517.044
1 INR0.01118730.009563590.012048710.01623260.01847820.0106010.205358

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Seyşeller rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 SCR22.65940 LKR
5 SCR113.29700 LKR
10 SCR226.59400 LKR
20 SCR453.18800 LKR
50 SCR1132.97000 LKR
100 SCR2265.94000 LKR
250 SCR5664.85000 LKR
500 SCR11329.70000 LKR
1000 SCR22659.40000 LKR
2000 SCR45318.80000 LKR
5000 SCR113297.00000 LKR
10000 SCR226594.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Seyşeller Rupisi
1 LKR0.04413 SCR
5 LKR0.22066 SCR
10 LKR0.44132 SCR
20 LKR0.88263 SCR
50 LKR2.20659 SCR
100 LKR4.41317 SCR
250 LKR11.03293 SCR
500 LKR22.06585 SCR
1000 LKR44.13170 SCR
2000 LKR88.26340 SCR
5000 LKR220.65850 SCR
10000 LKR441.31700 SCR