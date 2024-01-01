Kazakistan tengesinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile KZT → XPF çevirin

1.000 kzt
248 xpf

1.00000 KZT = 0.24822 XPF

10:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0734589.14081.453181.652350.94817518.3175
1 GBP1.1696511.25555104.2631.69971.932661.1090321.4248
1 USD0.93160.796464183.04141.353751.539290.8833517.0641
1 INR0.01121820.009591160.012042210.01630210.01853640.01063750.205489

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Kazakistan tengesinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / CFP Frangı
1 KZT0.24822 XPF
5 KZT1.24109 XPF
10 KZT2.48218 XPF
20 KZT4.96436 XPF
50 KZT12.41090 XPF
100 KZT24.82180 XPF
250 KZT62.05450 XPF
500 KZT124.10900 XPF
1000 KZT248.21800 XPF
2000 KZT496.43600 XPF
5000 KZT1241.09000 XPF
10000 KZT2482.18000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kazakistan Tengesi
1 XPF4.02872 KZT
5 XPF20.14360 KZT
10 XPF40.28720 KZT
20 XPF80.57440 KZT
50 XPF201.43600 KZT
100 XPF402.87200 KZT
250 XPF1007.18000 KZT
500 XPF2014.36000 KZT
1000 XPF4028.72000 KZT
2000 XPF8057.44000 KZT
5000 XPF20143.60000 KZT
10000 XPF40287.20000 KZT