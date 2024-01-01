5 İsviçre frangından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile XPF → KZT çevirin

5 xpf
21,62 kzt

1,000₣ XPF = 4,325₸ KZT

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → KZT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,37064,3706
Düşük4,26803,9496
Ortalama4,32334,1562
Değişim1.33%8.35%
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1 XPF → KZT istatistikleri

XPF → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,3706, en düşük 4,2680 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3233 oldu. XPF → KZT kurundaki değişiklik 1.33 değerindeydi.

XPF → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,3706, en düşük 3,9496 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,1562 oldu. XPF → KZT kurundaki değişiklik 8.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Kazakistan Tengesi
1 XPF4,32479 KZT
5 XPF21,62395 KZT
10 XPF43,24790 KZT
20 XPF86,49580 KZT
50 XPF216,23950 KZT
100 XPF432,47900 KZT
250 XPF1.081,19750 KZT
500 XPF2.162,39500 KZT
1000 XPF4.324,79000 KZT
2000 XPF8.649,58000 KZT
5000 XPF21.623,95000 KZT
10000 XPF43.247,90000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / CFP Frangı
1 KZT0,23123 XPF
5 KZT1,15613 XPF
10 KZT2,31225 XPF
20 KZT4,62450 XPF
50 KZT11,56125 XPF
100 KZT23,12250 XPF
250 KZT57,80625 XPF
500 KZT115,61250 XPF
1000 KZT231,22500 XPF
2000 KZT462,45000 XPF
5000 KZT1.156,12500 XPF
10000 KZT2.312,25000 XPF