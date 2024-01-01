250 Kazakistan tengesinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile KZT → XPF çevirin

1,000₸ KZT = 0,2281₣ XPF

01:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → XPF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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XPF
1 KZT → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22840,2284
Düşük0,22370,2197
Ortalama0,22590,2247
Değişim0.44%0.59%
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1 KZT → XPF istatistikleri

KZT → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2284, en düşük 0,2237 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2259 oldu. KZT → XPF kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

KZT → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2284, en düşük 0,2197 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2247 oldu. KZT → XPF kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - XPF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4071,34118,1370,9480,7911,7051,545
1 CAD0,71110,95312,8870,6740,5621,2111,098
1 SGD0,7461,05113,5260,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0780,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / CFP Frangı
1 KZT0,22806 XPF
5 KZT1,14030 XPF
10 KZT2,28060 XPF
20 KZT4,56120 XPF
50 KZT11,40300 XPF
100 KZT22,80600 XPF
250 KZT57,01500 XPF
500 KZT114,03000 XPF
1000 KZT228,06000 XPF
2000 KZT456,12000 XPF
5000 KZT1.140,30000 XPF
10000 KZT2.280,60000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Kazakistan Tengesi
1 XPF4,38480 KZT
5 XPF21,92400 KZT
10 XPF43,84800 KZT
20 XPF87,69600 KZT
50 XPF219,24000 KZT
100 XPF438,48000 KZT
250 XPF1.096,20000 KZT
500 XPF2.192,40000 KZT
1000 XPF4.384,80000 KZT
2000 XPF8.769,60000 KZT
5000 XPF21.924,00000 KZT
10000 XPF43.848,00000 KZT