Kenya şilininden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile KES → NPR çevirin

1.000 kes
888,54 npr

1.00000 KES = 0.88854 NPR

08:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855281.073489.12581.453011.65240.94858518.3134
1 GBP1.1692111.25505104.2081.69891.932041.1090921.4125
1 USD0.93160.796781183.03131.353651.539410.8837517.0611
1 INR0.01122010.009596150.012043710.01630290.01854010.01064360.205478

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Nepal Rupisi
1 KES0.88854 NPR
5 KES4.44271 NPR
10 KES8.88542 NPR
20 KES17.77084 NPR
50 KES44.42710 NPR
100 KES88.85420 NPR
250 KES222.13550 NPR
500 KES444.27100 NPR
1000 KES888.54200 NPR
2000 KES1777.08400 NPR
5000 KES4442.71000 NPR
10000 KES8885.42000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kenya Şilini
1 NPR1.12544 KES
5 NPR5.62720 KES
10 NPR11.25440 KES
20 NPR22.50880 KES
50 NPR56.27200 KES
100 NPR112.54400 KES
250 NPR281.36000 KES
500 NPR562.72000 KES
1000 NPR1125.44000 KES
2000 NPR2250.88000 KES
5000 NPR5627.20000 KES
10000 NPR11254.40000 KES