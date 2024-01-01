Kenya şilininden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile KES → GEL çevirin

1.000 kes
17,69 gel

1.00000 KES = 0.01769 GEL

08:14 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553251.073689.14611.453061.651820.94870518.3182
1 GBP1.1691511.25515104.2211.698781.931151.1091721.4159
1 USD0.931450.796718183.03471.353451.538580.883717.0624
1 INR0.01121750.009594990.012043210.01629980.01852940.01064250.205485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gürcistan Larisi
1 KES0.01769 GEL
5 KES0.08846 GEL
10 KES0.17692 GEL
20 KES0.35385 GEL
50 KES0.88462 GEL
100 KES1.76923 GEL
250 KES4.42307 GEL
500 KES8.84615 GEL
1000 KES17.69230 GEL
2000 KES35.38460 GEL
5000 KES88.46150 GEL
10000 KES176.92300 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kenya Şilini
1 GEL56.52170 KES
5 GEL282.60850 KES
10 GEL565.21700 KES
20 GEL1130.43400 KES
50 GEL2826.08500 KES
100 GEL5652.17000 KES
250 GEL14130.42500 KES
500 GEL28260.85000 KES
1000 GEL56521.70000 KES
2000 GEL113043.40000 KES
5000 GEL282608.50000 KES
10000 GEL565217.00000 KES