5 Gürcistan larisinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile GEL → KES çevirin

1.000₾ GEL = 47.45Ksh KES

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 GEL → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek47.511747.9798
Düşük46.911046.9110
Ortalama47.246847.4418
Değişim0.15%-1.07%
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1 GEL → KES istatistikleri

GEL → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 47.5117, en düşük 46.9110 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 47.2468 oldu. GEL → KES kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

GEL → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 47.9798, en düşük 46.9110 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 47.4418 oldu. GEL → KES kurundaki değişiklik -1.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Kenya Şilini
1 GEL47.44520 KES
5 GEL237.22600 KES
10 GEL474.45200 KES
20 GEL948.90400 KES
50 GEL2372.26000 KES
100 GEL4744.52000 KES
250 GEL11861.30000 KES
500 GEL23722.60000 KES
1000 GEL47445.20000 KES
2000 GEL94890.40000 KES
5000 GEL237226.00000 KES
10000 GEL474452.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Gürcistan Larisi
1 KES0.02108 GEL
5 KES0.10538 GEL
10 KES0.21077 GEL
20 KES0.42154 GEL
50 KES1.05385 GEL
100 KES2.10770 GEL
250 KES5.26925 GEL
500 KES10.53850 GEL
1000 KES21.07700 GEL
2000 KES42.15400 GEL
5000 KES105.38500 GEL
10000 KES210.77000 GEL