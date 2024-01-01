1 миллион вьетнамких донгов в македонские денары
Сконвертируйте VND в MKD по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к MKD
1 VND = 0,00228 MKD
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|1 VND в MKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0023
|0,0023
|Низкий
|0,0022
|0,0022
|В среднем
|0,0023
|0,0022
|Изменение
|0.65%
|2.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к MKD
За последние 30 дней максимальный курс VND к MKD составил 0,0023, а минимальный — 0,0022. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0023. Изменение курса VND к MKD в процентном соотношении составило 0.65.
За последние 90 дней максимальный курс VND к MKD составил 0,0023, а минимальный — 0,0022. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0022. Изменение курса VND к MKD в процентном соотношении составило 2.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в македонские денары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Македонский денар
|1000 VND
|2,28359 MKD
|2000 VND
|4,56718 MKD
|5000 VND
|11,41795 MKD
|10000 VND
|22,83590 MKD
|20000 VND
|45,67180 MKD
|50000 VND
|114,17950 MKD
|100000 VND
|228,35900 MKD
|200000 VND
|456,71800 MKD
|500000 VND
|1 141,79500 MKD
|1000000 VND
|2 283,59000 MKD
|2000000 VND
|4 567,18000 MKD
|5000000 VND
|11 417,95000 MKD
|Обменные курсы Македонский денар / Вьетнамский донг
|1 MKD
|437,90700 VND
|5 MKD
|2 189,53500 VND
|10 MKD
|4 379,07000 VND
|20 MKD
|8 758,14000 VND
|50 MKD
|21 895,35000 VND
|100 MKD
|43 790,70000 VND
|250 MKD
|109 476,75000 VND
|500 MKD
|218 953,50000 VND
|1000 MKD
|437 907,00000 VND
|2000 MKD
|875 814,00000 VND
|5000 MKD
|2 189 535,00000 VND
|10000 MKD
|4 379 070,00000 VND