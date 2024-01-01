1 milyon Vietnam dongundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile VND → MKD çevirin

1,000₫ VND = 0,002290ден MKD

02:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MKD
1 VND → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00230,0023
Düşük0,00220,0022
Ortalama0,00230,0023
Değişim1.75%3.12%
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1 VND → MKD istatistikleri

VND → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → MKD kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

VND → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → MKD kurundaki değişiklik 3.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3391.393,081,40234,648154,095
1 AUD0,65110,6150,872906,8250,91322,554100,308
1 EUR1,0591,62711,4181.475,621,48536,7163,225
1 SGD0,7471,1470,70511.040,351,04725,875115,078

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makedonya Dinarı
1000 VND2,28956 MKD
2000 VND4,57912 MKD
5000 VND11,44780 MKD
10000 VND22,89560 MKD
20000 VND45,79120 MKD
50000 VND114,47800 MKD
100000 VND228,95600 MKD
200000 VND457,91200 MKD
500000 VND1.144,78000 MKD
1000000 VND2.289,56000 MKD
2000000 VND4.579,12000 MKD
5000000 VND11.447,80000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Vietnam Dongu
1 MKD436,76500 VND
5 MKD2.183,82500 VND
10 MKD4.367,65000 VND
20 MKD8.735,30000 VND
50 MKD21.838,25000 VND
100 MKD43.676,50000 VND
250 MKD109.191,25000 VND
500 MKD218.382,50000 VND
1000 MKD436.765,00000 VND
2000 MKD873.530,00000 VND
5000 MKD2.183.825,00000 VND
10000 MKD4.367.650,00000 VND