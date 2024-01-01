2.000.000 Vietnam dongundan Makedonya dinarına
Reel döviz kuru ile VND → MKD çevirin
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VND → MKD çevrim grafiği
1 VND = 0,00229 MKD
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|1 VND → MKD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0023
|0,0023
|Düşük
|0,0022
|0,0022
|Ortalama
|0,0023
|0,0023
|Değişim
|1.73%
|3.10%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MKD istatistikleri
VND → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → MKD kurundaki değişiklik 1.73 değerindeydi.
VND → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0023, en düşük 0,0022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0023 oldu. VND → MKD kurundaki değişiklik 3.10 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makedonya Dinarı
|1000 VND
|2,28900 MKD
|2000 VND
|4,57800 MKD
|5000 VND
|11,44500 MKD
|10000 VND
|22,89000 MKD
|20000 VND
|45,78000 MKD
|50000 VND
|114,45000 MKD
|100000 VND
|228,90000 MKD
|200000 VND
|457,80000 MKD
|500000 VND
|1.144,50000 MKD
|1000000 VND
|2.289,00000 MKD
|2000000 VND
|4.578,00000 MKD
|5000000 VND
|11.445,00000 MKD
|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Vietnam Dongu
|1 MKD
|436,87200 VND
|5 MKD
|2.184,36000 VND
|10 MKD
|4.368,72000 VND
|20 MKD
|8.737,44000 VND
|50 MKD
|21.843,60000 VND
|100 MKD
|43.687,20000 VND
|250 MKD
|109.218,00000 VND
|500 MKD
|218.436,00000 VND
|1000 MKD
|436.872,00000 VND
|2000 MKD
|873.744,00000 VND
|5000 MKD
|2.184.360,00000 VND
|10000 MKD
|4.368.720,00000 VND