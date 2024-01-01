10 bin Makedonya dinarından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile MKD → VND çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
|1 MKD → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|450,8900
|450,8900
|Düşük
|442,8080
|441,5000
|Ortalama
|447,3720
|446,1055
|Değişim
|-0.23%
|-0.23%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MKD → VND istatistikleri
MKD → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 450,8900, en düşük 442,8080 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 447,3720 oldu. MKD → VND kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.
MKD → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 450,8900, en düşük 441,5000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 446,1055 oldu. MKD → VND kurundaki değişiklik -0.23 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Vietnam Dongu
|1 MKD
|442,80800 VND
|5 MKD
|2.214,04000 VND
|10 MKD
|4.428,08000 VND
|20 MKD
|8.856,16000 VND
|50 MKD
|22.140,40000 VND
|100 MKD
|44.280,80000 VND
|250 MKD
|110.702,00000 VND
|500 MKD
|221.404,00000 VND
|1000 MKD
|442.808,00000 VND
|2000 MKD
|885.616,00000 VND
|5000 MKD
|2.214.040,00000 VND
|10000 MKD
|4.428.080,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Makedonya Dinarı
|1000 VND
|2,25831 MKD
|2000 VND
|4,51662 MKD
|5000 VND
|11,29155 MKD
|10000 VND
|22,58310 MKD
|20000 VND
|45,16620 MKD
|50000 VND
|112,91550 MKD
|100000 VND
|225,83100 MKD
|200000 VND
|451,66200 MKD
|500000 VND
|1.129,15500 MKD
|1000000 VND
|2.258,31000 MKD
|2000000 VND
|4.516,62000 MKD
|5000000 VND
|11.291,55000 MKD