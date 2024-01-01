1 миллион вьетнамких донгов в бангладешские таки
Сконвертируйте VND в BDT по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса VND к BDT
1 VND = 0,00473 BDT
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|1 VND в BDT
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0048
|0,0049
|Низкий
|0,0047
|0,0047
|В среднем
|0,0047
|0,0048
|Изменение
|-1.71%
|1.17%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к BDT
За последние 30 дней максимальный курс VND к BDT составил 0,0048, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0047. Изменение курса VND к BDT в процентном соотношении составило -1.71.
За последние 90 дней максимальный курс VND к BDT составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса VND к BDT в процентном соотношении составило 1.17.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в бангладешские таки
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Вьетнамский донг / Бангладешская така
|1000 VND
|4,73118 BDT
|2000 VND
|9,46236 BDT
|5000 VND
|23,65590 BDT
|10000 VND
|47,31180 BDT
|20000 VND
|94,62360 BDT
|50000 VND
|236,55900 BDT
|100000 VND
|473,11800 BDT
|200000 VND
|946,23600 BDT
|500000 VND
|2 365,59000 BDT
|1000000 VND
|4 731,18000 BDT
|2000000 VND
|9 462,36000 BDT
|5000000 VND
|23 655,90000 BDT
|Обменные курсы Бангладешская така / Вьетнамский донг
|1 BDT
|211,36400 VND
|5 BDT
|1 056,82000 VND
|10 BDT
|2 113,64000 VND
|20 BDT
|4 227,28000 VND
|50 BDT
|10 568,20000 VND
|100 BDT
|21 136,40000 VND
|250 BDT
|52 841,00000 VND
|500 BDT
|105 682,00000 VND
|1000 BDT
|211 364,00000 VND
|2000 BDT
|422 728,00000 VND
|5000 BDT
|1 056 820,00000 VND
|10000 BDT
|2 113 640,00000 VND