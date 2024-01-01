10 тысяч вьетнамких донгов в бангладешские таки

Сконвертируйте VND в BDT по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Tk0,004731 BDT

Среднерыночный курс в 12:06
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к BDT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BDT
1 VND в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00480,0049
Низкий0,00470,0047
В среднем0,00470,0048
Изменение-1.71%1.17%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к BDT

За последние 30 дней максимальный курс VND к BDT составил 0,0048, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0047. Изменение курса VND к BDT в процентном соотношении составило -1.71.

За последние 90 дней максимальный курс VND к BDT составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса VND к BDT в процентном соотношении составило 1.17.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к BDT

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5180,9381,3321 396,741,39334,389153,795
1 AUD0,65910,6180,877919,8230,91722,647101,282
1 EUR1,0661,61911,421 489,411,48536,671164,01
1 SGD0,7511,140,70411 048,81,04625,822115,483

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Бангладешская така
1000 VND4,73118 BDT
2000 VND9,46236 BDT
5000 VND23,65590 BDT
10000 VND47,31180 BDT
20000 VND94,62360 BDT
50000 VND236,55900 BDT
100000 VND473,11800 BDT
200000 VND946,23600 BDT
500000 VND2 365,59000 BDT
1000000 VND4 731,18000 BDT
2000000 VND9 462,36000 BDT
5000000 VND23 655,90000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Вьетнамский донг
1 BDT211,36400 VND
5 BDT1 056,82000 VND
10 BDT2 113,64000 VND
20 BDT4 227,28000 VND
50 BDT10 568,20000 VND
100 BDT21 136,40000 VND
250 BDT52 841,00000 VND
500 BDT105 682,00000 VND
1000 BDT211 364,00000 VND
2000 BDT422 728,00000 VND
5000 BDT1 056 820,00000 VND
10000 BDT2 113 640,00000 VND