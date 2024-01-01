1 milyon Vietnam dongundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile VND → BDT çevirin

1,000₫ VND = 0,004707Tk BDT

01:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 VND → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00470,0049
Düşük0,00470,0047
Ortalama0,00470,0048
Değişim-0.85%-1.47%
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1 VND → BDT istatistikleri

VND → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0047 oldu. VND → BDT kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

VND → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0049, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → BDT kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,721,40234,625154,175
1 AUD0,6510,6140,871905,8950,91222,522100,283
1 EUR1,0591,62811,4181.475,11,48536,673163,29
1 SGD0,7471,1480,70511.040,121,04725,859115,142

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → CAD

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bangladeş Takası
1000 VND4,70689 BDT
2000 VND9,41378 BDT
5000 VND23,53445 BDT
10000 VND47,06890 BDT
20000 VND94,13780 BDT
50000 VND235,34450 BDT
100000 VND470,68900 BDT
200000 VND941,37800 BDT
500000 VND2.353,44500 BDT
1000000 VND4.706,89000 BDT
2000000 VND9.413,78000 BDT
5000000 VND23.534,45000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Vietnam Dongu
1 BDT212,45400 VND
5 BDT1.062,27000 VND
10 BDT2.124,54000 VND
20 BDT4.249,08000 VND
50 BDT10.622,70000 VND
100 BDT21.245,40000 VND
250 BDT53.113,50000 VND
500 BDT106.227,00000 VND
1000 BDT212.454,00000 VND
2000 BDT424.908,00000 VND
5000 BDT1.062.270,00000 VND
10000 BDT2.124.540,00000 VND