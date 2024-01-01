1 milyon Vietnam dongundan Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile VND → BDT çevirin
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VND → BDT çevrim grafiği
1 VND = 0,00471 BDT
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|1 VND → BDT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0047
|0,0049
|Düşük
|0,0047
|0,0047
|Ortalama
|0,0047
|0,0048
|Değişim
|-0.85%
|-1.47%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → BDT istatistikleri
VND → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0047, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0047 oldu. VND → BDT kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.
VND → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0049, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0048 oldu. VND → BDT kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bangladeş Takası
|1000 VND
|4,70689 BDT
|2000 VND
|9,41378 BDT
|5000 VND
|23,53445 BDT
|10000 VND
|47,06890 BDT
|20000 VND
|94,13780 BDT
|50000 VND
|235,34450 BDT
|100000 VND
|470,68900 BDT
|200000 VND
|941,37800 BDT
|500000 VND
|2.353,44500 BDT
|1000000 VND
|4.706,89000 BDT
|2000000 VND
|9.413,78000 BDT
|5000000 VND
|23.534,45000 BDT
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Vietnam Dongu
|1 BDT
|212,45400 VND
|5 BDT
|1.062,27000 VND
|10 BDT
|2.124,54000 VND
|20 BDT
|4.249,08000 VND
|50 BDT
|10.622,70000 VND
|100 BDT
|21.245,40000 VND
|250 BDT
|53.113,50000 VND
|500 BDT
|106.227,00000 VND
|1000 BDT
|212.454,00000 VND
|2000 BDT
|424.908,00000 VND
|5000 BDT
|1.062.270,00000 VND
|10000 BDT
|2.124.540,00000 VND