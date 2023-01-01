5 Bangladeş takasından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile BDT → VND çevirin
BDT → VND çevrim grafiği
1 BDT = 220.64400 VND
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Vietnam Dongu
|1 BDT
|220.64400 VND
|5 BDT
|1103.22000 VND
|10 BDT
|2206.44000 VND
|20 BDT
|4412.88000 VND
|50 BDT
|11032.20000 VND
|100 BDT
|22064.40000 VND
|250 BDT
|55161.00000 VND
|500 BDT
|110322.00000 VND
|1000 BDT
|220644.00000 VND
|2000 BDT
|441288.00000 VND
|5000 BDT
|1103220.00000 VND
|10000 BDT
|2206440.00000 VND