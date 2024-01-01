1 узбекский сом в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте UZS в LKR по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Sr0,02284 LKR

Среднерыночный курс в 10:54
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График изменения обменного курса UZS к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 UZS в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02290,0240
Низкий0,02280,0228
В среднем0,02290,0233
Изменение-0.34%-3.61%
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Соотношение 1 UZS к LKR

За последние 30 дней максимальный курс UZS к LKR составил 0,0229, а минимальный — 0,0228. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0229. Изменение курса UZS к LKR в процентном соотношении составило -0.34.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к LKR составил 0,0240, а минимальный — 0,0228. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0233. Изменение курса UZS к LKR в процентном соотношении составило -3.61.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0891,4871,6210,93921,727
1 GBP1,20711,289108,7711,7951,9571,13326,232
1 USD0,9370,776184,3811,3931,5180,87920,35
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекский сом

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Шри-Ланкийская рупия
1 UZS0,02284 LKR
5 UZS0,11419 LKR
10 UZS0,22837 LKR
20 UZS0,45674 LKR
50 UZS1,14186 LKR
100 UZS2,28372 LKR
250 UZS5,70930 LKR
500 UZS11,41860 LKR
1000 UZS22,83720 LKR
2000 UZS45,67440 LKR
5000 UZS114,18600 LKR
10000 UZS228,37200 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Узбекский сом
1 LKR43,78830 UZS
5 LKR218,94150 UZS
10 LKR437,88300 UZS
20 LKR875,76600 UZS
50 LKR2 189,41500 UZS
100 LKR4 378,83000 UZS
250 LKR10 947,07500 UZS
500 LKR21 894,15000 UZS
1000 LKR43 788,30000 UZS
2000 LKR87 576,60000 UZS
5000 LKR218 941,50000 UZS
10000 LKR437 883,00000 UZS