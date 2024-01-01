500 уругвайских песо в новые израильские шекели

Сконвертируйте UYU в ILS по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ₪0,08837 ILS

Среднерыночный курс в 08:49
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UYU к ILS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

ILS
1 UYU в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09140,0931
Низкий0,08840,0884
В среднем0,09020,0907
Изменение-2.55%-4.07%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UYU к ILS

За последние 30 дней максимальный курс UYU к ILS составил 0,0914, а минимальный — 0,0884. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0902. Изменение курса UYU к ILS в процентном соотношении составило -2.55.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к ILS составил 0,0931, а минимальный — 0,0884. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0907. Изменение курса UYU к ILS в процентном соотношении составило -4.07.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UYU к ILS

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,2331,4891,6240,9421,644
1 GBP1,20711,29108,8861,7961,961,13426,118
1 USD0,9350,775184,3851,3921,5190,87920,241
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Израильский новый шекель
1 UYU0,08837 ILS
5 UYU0,44184 ILS
10 UYU0,88369 ILS
20 UYU1,76737 ILS
50 UYU4,41844 ILS
100 UYU8,83687 ILS
250 UYU22,09217 ILS
500 UYU44,18435 ILS
1000 UYU88,36870 ILS
2000 UYU176,73740 ILS
5000 UYU441,84350 ILS
10000 UYU883,68700 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Уругвайское песо
1 ILS11,31620 UYU
5 ILS56,58100 UYU
10 ILS113,16200 UYU
20 ILS226,32400 UYU
50 ILS565,81000 UYU
100 ILS1 131,62000 UYU
250 ILS2 829,05000 UYU
500 ILS5 658,10000 UYU
1000 ILS11 316,20000 UYU
2000 ILS22 632,40000 UYU
5000 ILS56 581,00000 UYU
10000 ILS113 162,00000 UYU