1 тысяча израильских новых шекелей в уругвайские песо
Сконвертируйте ILS в UYU по реальному обменному курсу
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|1 ILS в UYU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|11,1488
|11,1488
|Низкий
|10,5061
|10,0379
|В среднем
|10,7834
|10,5277
|Изменить
|4.23%
|7.95%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ILS к UYU
За последние 30 дней максимальный курс ILS к UYU составил 11,1488, а минимальный — 10,5061. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,7834. Изменение курса ILS к UYU в процентном соотношении составило 4.23.
За последние 90 дней максимальный курс ILS к UYU составил 11,1488, а минимальный — 10,0379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,5277. Изменение курса ILS к UYU в процентном соотношении составило 7.95.
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Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в уругвайские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
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- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Израильский новый шекель / Уругвайское песо
|1 ILS
|11,04120 UYU
|5 ILS
|55,20600 UYU
|10 ILS
|110,41200 UYU
|20 ILS
|220,82400 UYU
|50 ILS
|552,06000 UYU
|100 ILS
|1 104,12000 UYU
|250 ILS
|2 760,30000 UYU
|500 ILS
|5 520,60000 UYU
|1000 ILS
|11 041,20000 UYU
|2000 ILS
|22 082,40000 UYU
|5000 ILS
|55 206,00000 UYU
|10000 ILS
|110 412,00000 UYU