100 уругвайских песо в новые израильские шекели

Сконвертируйте UYU в ILS по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ₪0,08836 ILS

Среднерыночный курс в 08:48
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График изменения обменного курса UYU к ILS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ILS
1 UYU в ILSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09140,0931
Низкий0,08840,0884
В среднем0,09020,0907
Изменение-2.56%-4.07%
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Соотношение 1 UYU к ILS

За последние 30 дней максимальный курс UYU к ILS составил 0,0914, а минимальный — 0,0884. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0902. Изменение курса UYU к ILS в процентном соотношении составило -2.56.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к ILS составил 0,0931, а минимальный — 0,0884. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0907. Изменение курса UYU к ILS в процентном соотношении составило -4.07.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,2131,4881,6240,93921,644
1 GBP1,20711,29108,871,7961,961,13426,121
1 USD0,9350,775184,3831,3921,5190,87920,245
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Израильский новый шекель
1 UYU0,08836 ILS
5 UYU0,44181 ILS
10 UYU0,88362 ILS
20 UYU1,76723 ILS
50 UYU4,41808 ILS
100 UYU8,83616 ILS
250 UYU22,09040 ILS
500 UYU44,18080 ILS
1000 UYU88,36160 ILS
2000 UYU176,72320 ILS
5000 UYU441,80800 ILS
10000 UYU883,61600 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Уругвайское песо
1 ILS11,31710 UYU
5 ILS56,58550 UYU
10 ILS113,17100 UYU
20 ILS226,34200 UYU
50 ILS565,85500 UYU
100 ILS1 131,71000 UYU
250 ILS2 829,27500 UYU
500 ILS5 658,55000 UYU
1000 ILS11 317,10000 UYU
2000 ILS22 634,20000 UYU
5000 ILS56 585,50000 UYU
10000 ILS113 171,00000 UYU