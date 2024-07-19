50 израильских новых шекелей в уругвайские песо

Сконвертируйте ILS в UYU по реальному обменному курсу

50 ils
552,06 uyu

₪1,000 ILS = $U11,04 UYU

Среднерыночный курс в 16:46
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 ILS в UYUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий11,148811,1488
Низкий10,506110,0379
В среднем10,783410,5277
Изменить4.23%7.95%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ILS к UYU

За последние 30 дней максимальный курс ILS к UYU составил 11,1488, а минимальный — 10,5061. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,7834. Изменение курса ILS к UYU в процентном соотношении составило 4.23.

За последние 90 дней максимальный курс ILS к UYU составил 11,1488, а минимальный — 10,0379. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,5277. Изменение курса ILS к UYU в процентном соотношении составило 7.95.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08991,1451,4951,6280,96719,622
1 GBP1,18711,292108,1651,7741,9311,14823,287
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4950,88818,025
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из новых израильских шекелей в уругвайские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ILS из выпадающего списка для исходной валюты и UYU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ILS в UYU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для израильских новых шекелей

ILS в USD

ILS в EUR

ILS в GBP

ILS в INR

ILS в JPY

ILS в RUB

ILS в AUD

ILS в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Израильский новый шекель / Уругвайское песо
1 ILS11,04120 UYU
5 ILS55,20600 UYU
10 ILS110,41200 UYU
20 ILS220,82400 UYU
50 ILS552,06000 UYU
100 ILS1 104,12000 UYU
250 ILS2 760,30000 UYU
500 ILS5 520,60000 UYU
1000 ILS11 041,20000 UYU
2000 ILS22 082,40000 UYU
5000 ILS55 206,00000 UYU
10000 ILS110 412,00000 UYU
Обменные курсы Уругвайское песо / Израильский новый шекель
1 UYU0,09057 ILS
5 UYU0,45285 ILS
10 UYU0,90570 ILS
20 UYU1,81140 ILS
50 UYU4,52849 ILS
100 UYU9,05699 ILS
250 UYU22,64247 ILS
500 UYU45,28495 ILS
1000 UYU90,56990 ILS
2000 UYU181,13980 ILS
5000 UYU452,84950 ILS
10000 UYU905,69900 ILS