50 угандийских шиллингов в молдавские леи

Сконвертируйте UGX в MDL по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = L0,004900 MDL

Среднерыночный курс в 06:38
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График изменения обменного курса UGX к MDL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MDL
1 UGX в MDLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00490,0049
Низкий0,00480,0046
В среднем0,00490,0048
Изменение2.29%4.14%
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Соотношение 1 UGX к MDL

За последние 30 дней максимальный курс UGX к MDL составил 0,0049, а минимальный — 0,0048. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0049. Изменение курса UGX к MDL в процентном соотношении составило 2.29.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к MDL составил 0,0049, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к MDL в процентном соотношении составило 4.14.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3811 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6361 117,940,917
1 EUR1,0721,62511,4240,8390,4351 817,171,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,4991 275,931,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в молдавские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Молдавский лей
1 UGX0,00490 MDL
5 UGX0,02450 MDL
10 UGX0,04900 MDL
20 UGX0,09801 MDL
50 UGX0,24501 MDL
100 UGX0,49003 MDL
250 UGX1,22507 MDL
500 UGX2,45014 MDL
1000 UGX4,90027 MDL
2000 UGX9,80054 MDL
5000 UGX24,50135 MDL
10000 UGX49,00270 MDL
Обменные курсы Молдавский лей / Угандийский шиллинг
1 MDL204,07000 UGX
5 MDL1 020,35000 UGX
10 MDL2 040,70000 UGX
20 MDL4 081,40000 UGX
50 MDL10 203,50000 UGX
100 MDL20 407,00000 UGX
250 MDL51 017,50000 UGX
500 MDL102 035,00000 UGX
1000 MDL204 070,00000 UGX
2000 MDL408 140,00000 UGX
5000 MDL1 020 350,00000 UGX
10000 MDL2 040 700,00000 UGX