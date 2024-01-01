1 тысяча угандийских шиллингов в казахстанские тенге

Сконвертируйте UGX в KZT по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ₸0,1345 KZT

Среднерыночный курс в 06:31
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График изменения обменного курса UGX к KZT

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KZT
1 UGX в KZTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,13450,1345
Низкий0,13160,1278
В среднем0,13300,1309
Изменение1.90%4.43%
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Соотношение 1 UGX к KZT

За последние 30 дней максимальный курс UGX к KZT составил 0,1345, а минимальный — 0,1316. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1330. Изменение курса UGX к KZT в процентном соотношении составило 1.90.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к KZT составил 0,1345, а минимальный — 0,1278. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1309. Изменение курса UGX к KZT в процентном соотношении составило 4.43.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3781 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,6261 117,770,917
1 EUR1,0721,62511,4240,8390,4191 816,921,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,4951 275,881,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в казахстанские тенге

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и KZT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в KZT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Казахстанский тенге
1 UGX0,13455 KZT
5 UGX0,67275 KZT
10 UGX1,34549 KZT
20 UGX2,69098 KZT
50 UGX6,72745 KZT
100 UGX13,45490 KZT
250 UGX33,63725 KZT
500 UGX67,27450 KZT
1000 UGX134,54900 KZT
2000 UGX269,09800 KZT
5000 UGX672,74500 KZT
10000 UGX1 345,49000 KZT
Обменные курсы Казахстанский тенге / Угандийский шиллинг
1 KZT7,43223 UGX
5 KZT37,16115 UGX
10 KZT74,32230 UGX
20 KZT148,64460 UGX
50 KZT371,61150 UGX
100 KZT743,22300 UGX
250 KZT1 858,05750 UGX
500 KZT3 716,11500 UGX
1000 KZT7 432,23000 UGX
2000 KZT14 864,46000 UGX
5000 KZT37 161,15000 UGX
10000 KZT74 322,30000 UGX