5 угандийских шиллингов в кенийские шиллинги

Сконвертируйте UGX в KES по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Ksh0,03524 KES

Среднерыночный курс в 06:23
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График изменения обменного курса UGX к KES

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KES
1 UGX в KESПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03530,0353
Низкий0,03500,0345
В среднем0,03520,0349
Изменение0.24%1.98%
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Соотношение 1 UGX к KES

За последние 30 дней максимальный курс UGX к KES составил 0,0353, а минимальный — 0,0350. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0352. Изменение курса UGX к KES в процентном соотношении составило 0.24.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к KES составил 0,0353, а минимальный — 0,0345. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0349. Изменение курса UGX к KES в процентном соотношении составило 1.98.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9331,3290,77484,3821 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,5951 117,090,917
1 EUR1,0711,62611,4240,8390,4111 816,661,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,4911 275,741,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Кенийский шиллинг
1 UGX0,03524 KES
5 UGX0,17618 KES
10 UGX0,35235 KES
20 UGX0,70470 KES
50 UGX1,76175 KES
100 UGX3,52350 KES
250 UGX8,80875 KES
500 UGX17,61750 KES
1000 UGX35,23500 KES
2000 UGX70,47000 KES
5000 UGX176,17500 KES
10000 UGX352,35000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Угандийский шиллинг
1 KES28,38090 UGX
5 KES141,90450 UGX
10 KES283,80900 UGX
20 KES567,61800 UGX
50 KES1 419,04500 UGX
100 KES2 838,09000 UGX
250 KES7 095,22500 UGX
500 KES14 190,45000 UGX
1000 KES28 380,90000 UGX
2000 KES56 761,80000 UGX
5000 KES141 904,50000 UGX
10000 KES283 809,00000 UGX